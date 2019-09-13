Son dakika haberleri... Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanların EYT'nin maliyetini açıkladı
30 Haziran tarihi itibariyle 1 milyon lira ve üstü vergi borcu bulunan vadesi geçmiş olduğu halde uzun süredir ödeme yapmayan mükelleflerin ilk 50’sinin ödemediği vergi borcu ve cezaların yaklaşık 30 milyar lira olduğu açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da emeklilikte yaşa takılanların EYT'nin maliyetinin 14 milyar lira olduğunu bildirdi
EKONOMİ 13.09.2019, 00:37 13.09.2019, 00:37
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Erdursun, vergi borcu ve cezaları ile emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti konusunda bilgiler paylaştı.
Erdursun, paylaşımında EYT'nin maliyetini de açıkladı.
Özgür Erdursun, şunları aktardı:
"30.06.2019 itibariyle 1milyon TL ve üstü vergi borcu bulunan, vadesi geçmiş olduğu halde uzun süredir ödeme yapmayan mükellefler ilk 50’sinin ödemediği vergi borcu ve cezaları yaklaşık 30 milyar liradır.
Yıllardır konuşulan EYT'nin maliyeti ise 14 milyardır."
ulusal.com.tr