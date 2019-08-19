İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Profilo alışveriş merkezi teklif usulüyle satışa çıkarıldı. Türkiye İş Bankası'nın internet sitesinde yer alan ilana göre, ihalede başlangıç bedeli 425 milyon TL olarak belirlendi. İhalede teminat bedeli 8,5 milyon TL olarak açıklandı

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan Profilo alışveriş merkezi teklif usulüyle satışa çıkarıldı.



Türkiye İş Bankası'nın internet sitesinde yer alan ilana göre, ihalede başlangıç bedeli 425 milyon TL olarak belirlendi.



İhalede teminat bedeli 8,5 milyon TL olarak açıklandı.



Alışveriş merkezinin genel özellikleri şöyle:



"Profilo Alışveriş Merkezi adıyla bilinen konu taşınmaz, Mecidiyeköy, Gülbahar mahallesinde konumlu olup, ulaşım için Büyükdere Caddesi üzerinden Mecidiyeköy' e ulaştıktan sonra Raşit Rıza Sokak ve Selahattin Pınar Caddesinden içeri girip Cemal Sahir Sokak ile ulaşılabilmektedir. Konu taşınmazlar, 2410 ada, 246 parsel numaralı, 15.963 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan, toplam 68.780 m2 kapalı alandan oluşan 60 adet bağımsız bölümü bulunan AVM binası ile 9221 ada, 1 parsel nolu 2.686 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki otopark binasından oluşmaktadır. 246 nolu parsel üzerinde konumlu olan alışveriş merkezi, 2. bodrum B kat, 2. bodrum A kat, 1. bodrum B kat, 1. bodrum A kat, zemin kat, 1. normal B kat, 1. normal A kat ve 2. normal kat olmak üzere toplam kademeli 7 kattan oluşmaktadır. Projesine göre toplam alan 68.780 m²’dir. Kiralanabilir alan ise 41.280 m²’dir. Mevcutta ise, otopark parselinde bulunan yapının 4., 5. ve 6. katları AVM ile birlikte kullanıma sahip ofis olarak düzenlenmiş, böylece AVM’nin kiralanabilir alanı 49.502 m2’ye yükseltilmiştir. Kat irtifak projesine göre 60 adet olan bağımsız bölüm sayısı ise mevcutta 191’e yükseltilmiştir. 1 nolu parsel üzerinde konumlu olan alışveriş merkezine ait otopark, 5 bodrum, zemin, 6 normal kat olmak üzere toplam kademeli 12 kattan oluşmaktadır. Bütün katlar otopark olarak projelendirilmiş, ancak daha sonradan mevcut kullanıma uygun şekilde imar barışı-yapı kayıt belgesi ile çizilen projede 4.-5.-6. normal katlar ofise dönüştürülmüştür. Bu katlar AVM ile birlikte kullanılmaktadır. Bu katlar da dahil olmak üzere otopark binasının toplam kapalı alan 29.232 m²’dir. 246 no.lu parselin yaklaşık 12.930 m2’lik kısmı Emsal:1,25 ve Hmax: serbest olmak üzere Ticaret alanında; yaklaşık 2.390 m2’lik kısmı ise Hmax:4 kat(14 metre) olmak üzere Ticaret+ Konut alanında; kalan 643 m2’si ise yol alanında kalmaktadır. Ticaret+ Konut alanında zemin kat işyeri üst katlar konut olabileceği gibi, tamamı ticari fonksiyonlu yapılabilmektedir. 13.11.2007 tarih, 2/43 no.lu Tadilat Ruhsatı ve 15.09.2010 tarih, 10/7412 no.lu, toplamda 7 kat, 68.780 m² kapalı alanlı alışveriş merkezi için düzenlenmiş Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmaktadır. 9221 ada 1 parsel, 09.04.2014 tarihli 1/1000 ölçekli “Şişli Merkez ve Çevresi Uygulama İmar Planı”nda Kat Otoparkı alanında kalmaktadır. 12.09.1997 tarihli Spor tesisi - otopark olarak alınmış 22.176 m2 alanlı yapı ruhsatı mevcuttur. 21.12.2006 tarih 2-10 sayılı kat ilavesi için 7.056 m2 alan yapı ruhsatı bulunmaktadır. Yapının kat sayısı 12 kat olarak belirtilmiştir. 27.03.2014 tarih 1712523 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. 9.5.1997 tarihinde açılan AVM’nin mevcut doluluk oranı % 71 seviyesindedir."



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