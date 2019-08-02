Son dakika haberleri... Ruhsar Pekcan, Temmuz Ayı ihracatının yüzde 8,32 arttığını açıkladı

İhracat rakamları yine rekor kırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Temmuz ayında ihracatın yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 3 gibi çok düşük olduğuna dikkat çeken Pekcan, karamsar bir dönem olmasına rağmen ihracatın arttığına vurgu yaptı.

Türkiye ihracatta yeni bir rekora daha imza attı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Temmuz Ayı ihracatının yüzde 8,32 arttığını açıkladı.



Temmuz atında ithalat da yüzde 7,98 azaldı.



Türkiye 2019’un ilk 7 ayında 104,2 milyar dolar ihracata ulaştı. Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya’yı İngiltere takip etti.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin zor bir dönem geçirdiğine dikkat çekti.



Yüksek teknolojili ürün ihracatında rakamların çok düşük olduğunu söyleyen Pekcan, bu zayıf noktaya ilişkin yeni strateji ve politikalar oluşturduklarını belirtti.



TİM Başkanı İsmail Gülle de ihracat rekorunda payı olan ilk 3 sektörü açıkladı.





HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

ulusal.com.tr