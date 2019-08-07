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SON DAKİKA HABERLERİ! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı! Hizmet ve hususi pasaporta vize yok

Rusya ile karşılıklı vize serbestisi kısmen uygulamaya girdi. Hizmet ve hususi pasaport sahibi olan Türk vatandaşları, bugün Rusya'ya vizesiz uçuşlarını gerçekleştirdi

SON DAKİKA HABERLERİ! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı! Hizmet ve hususi pasaporta vize yok

Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı.

Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Rusya Federasyonu ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, vize muafiyeti sağlandığını belirtti.

Açıklamada, "Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da ülkemize seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacaktır.Böylelikle, 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle kısmen tekrar yürürlüğe girmiştir" denildi.

Rusya İstanbul Başkonsolosluğu da Türk vatandaşlarının, giriş tarihinden itibaren 30 gün süreyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebileceklerini duyurdu. 

Yapılan duyuru sonrası bugün havalimanlarından hizmet ve hususi pasaport sahibi olan Türk vatandaşları vizesiz ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #vize serbestisi #rusya
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