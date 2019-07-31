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Son dakika haberleri... Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen istifa etti, yerine Cenk Alper atandı (Cenk Alper kimdir)

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen istifa etti. Yeni CEO olarak Cenk Alper'in atandığı bildirildi. Alper'in biyografisinde "2007 yılında Kordsa’ya katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa CEO’luğu görevine atanmıştır. Alper, 1 Nisan 2017’den itibaren Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır" bilgileri yer alıyor

Son dakika haberleri... Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen istifa etti, yerine Cenk Alper atandı (Cenk Alper kimdir)

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen istifa etti. Yeni CEO olarak Cenk Alper'in atandığı bildirildi.

CENK ALPER KİMDİR

Cenk Alper, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında yüksek lisans derecesini almış ve 2002 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. 1996 yılında Beksa’da proses mühendisi olarak kariyerine başlayan Alper, 2002-2007 yılları arasında Bekaert yurt dışı organizasyonlarında farklı yönetici pozisyonlarında görev yapmıştır.

2007 yılında Kordsa’ya katılan Alper, Global Teknoloji Direktörlüğü, Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcılığı, Operasyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, 17 Haziran 2013 tarihinde Kordsa CEO’luğu görevine atanmıştır. Alper, 1 Nisan 2017’den itibaren Sanayi Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Sabancı Holding #ceo #mehmet göçmen #cenk alper
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