Hacı Ömer Sabancı Holding, YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YÜNSA) ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiğini açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet..." ifadelerine yer verildi

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret’te sermayenin %57.9’una karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.



Sabancı Holding açıklamayı bu sabah KAP’a yaptı.



Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Şirketimiz portföyünde yer alan 16.878.507,00 -TL nominal değerdeki 1.687.850.700 adet YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına; satış işlemleri ile ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması (“Anlaşma”) ile Anlaşma’ya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Chief Executive Officier Cenk ALPER ile Çimento Grup Başkanı Tamer SAKA’nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verilmiştir."



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