Büyük bir sigara grubu, kendi sigara markalarından bir tanesinin paket sigara fiyatında artışa gitti. Yapılan zamla birlikte ilgili sigara markasının paket fiyatları 50 kuruş arttı. Bununla beraber sigara paket fiyatı, 11.5 liraya yükseldi. Zamlı fiyatlarla satış, bugünden itibaren başladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan zamlarına ardından sigaraya yeni bir zam geldi.



Edinilen bilgilere göre, büyük bir sigara grubu, bir markasının paket fiyatlarına 50 kuruş zam yaptı.



Zamlı sigara fiyatlarıyla satış, bugünden itibaren başladı.



Edinilen bilgilere göre, ilgili paketin satış fiyatlarında 50 kuruş artış gerçekleşti.



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