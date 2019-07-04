Son dakika haberleri... Sigara ve alkole zam geldi (4 Temmuz 2019 Perşembe Sigara alkol yeni fiyatlar, sigara alkol zamlı fiyatları belli oldu mu)

Sigara ve alkole zam yapıldı. Sigaranın ÖTV'si 54 kuruş, 50'lik bira 42 kuruş, 70'lik rakı ise 7.27 lira zamlanacak. Yasa ile fiyatların yılda 2 kez zamlanacağı daha önce belirlendiği için bu kez fiyat artışını gerektiren yeni oranlar Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Sessiz sedasız Gelir İdaresi'nin internet sitesinde değiştirildi

Sigara ve alkol ürünlerine sessiz sedasız Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine konuldu. Yapılan değişiklikler ile sigaranın ÖTV'si 55 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş, 70'lik rakı 7.27 lira, 70'lik şarap 58 kuruş zamlandı.



SİGARA'DA BİR DEĞİŞİKLİK DAHA



Habertürk'ün haberine göre, yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0.2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 77 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0.42 liradan 0.4539 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigaradaki ÖTV oranı 5.79 liradan 6.24 liraya tırmandı. ÖTV üzerinden KDV de alındığı için vergi tutarı 55 kuruş arttı.



70'LİK RAKI 150 LİRA



Üç sayılı listede yapılan değişiklik ile biranın ÖTV'si 1.7694 liradan 1.9125 liraya çıktı. Biranın vergisi hesaplanırken bu tutar biranın alkol oranına bölünüyor. Yani yüzde 5 ile çarpılıyor. 50'lik biranın ÖTV'si böylece 4.42 liradan 4.78 liraya çıkıyor. KDV de eklendiğinde vergi 42 kuruş artarak 5.21 liradan 5.64 liraya tırmanıyor. Şarapta ise 1 litrenin ÖTV'si 8,69 liradan 9,40 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl'lik şarabın vergisi KDV ile birlikte 7.18 liradan 7.77 liraya ulaştı. 70'lik rakıda ise ÖTV ve fiyat yüksek olduğu için artış daha yüksek oldu. Rakı, Cin, votka ve viski gibi ürünlerde ÖTV 241,73 lira yerine 261,28 oldu. Bu artış litre ve tam alkolün fiyatı olduğu için rakam örneğin yüzde 45 olan rakının alkol derecesi ve 70 cl'ye bölündüğünde toplam vergi KDV ile birlikte 89,8 lira yerine 97.12 lira oldu. Başka bir değişle 7.27 lira arttı. 70'lik rakının fiyatı da böylece 142.5 liradan 150 liraya dayandı.



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