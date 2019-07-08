Son dakika haberleri... Sigara ve alkole zam geldi! Ozan Bingöl ürün fiyatına göre vergi oranını açıkladı (8 Temmuz 2019 Pazartesi Sigara alkol yeni fiyatlar, sigara alkol zamlı fiyatları belli oldu mu)

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, son özel tüketim vergisi (ÖTV) sonrasına dair açıklama yaptı. Bingöl, "Son ÖTV artışı ile birlikte; Alkol oranı %45 olan bir 70’lik rakının; -Vergisiz fiyatı: 45 -ÖTV 82,30 -KDV 22,92 -Toplam vergi 105,22 -Satış fiyatı 150,22 Ürün fiyatına göre vergi oranı ise %234’dür" ifadelerini kullandı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, son özel tüketim vergisi (ÖTV) sonrası açıklama yaptı.



Bingöl, son ÖTV artışıyla birlikte alkol oranın yüzde 45 olan bir 70'lik rakının ürün fiyatına göre vergi oranını açıkladı.



Bingöl, şunları belirtti:



"Son ÖTV artışı ile birlikte;



Alkol oranı %45 olan bir 70’lik rakının;



-Vergisiz fiyatı: 45



-ÖTV 82,30



-KDV 22,92



-Toplam vergi 105,22



-Satış fiyatı 150,22



Ürün fiyatına göre vergi oranı ise %234’dür."



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