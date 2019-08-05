Son dakika haberleri... Sigaraya art arda zamlara bir yenisi daha eklendi! 5 Ağustos 2019 Pazartesi zamlı güncel sigara fiyatları

Zam haberleri, vatandaşın canını sıkmaya devam ediyor. Elektrik ve doğalgazın ardından yağmur gibi gelen sigaraya zam haberlerine bir yenisi daha eklendi. Büyük bir sigara grubu, bugün satış ortaklarıyla zamlı sigara fiyatlarının listesini paylaştı. İlgili grubun sigara markalarının paketlerinde en ucuz 9 lira, en pahalı sigara da 15 lira oldu. Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı aktarıldı

Büyük bir sigara grubu da markalarının paket fiyatlarında artışa gitti.



Satış ortaklarıyla paylaşılan yeni fiyat listesi belli oldu.



Buna göre, ilgili grubun sigaralarının paket fiyatlarında en ucuz 9 lira, en pahalı ise 15 lira oldu.



Yeni fiyatların, yarından itibaren geçerli olacağı belirtildi.



Öte yandan vatandaşlar, art arda gelen zamlara büyük tepki gösteriyor. Elektrik ve doğalgaza gelen zammın ardından adeta yağmur gibi sigara markalarının paket fiyatları artırılıyor.



Yurttaşlar, zamların geri çekilmesini talep ederken bu konuda bir çözüm talep ediliyor.



ulusal.com.tr