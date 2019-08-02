Son dakika haberleri: Sigaraya zam geldi! 3 Ağustos Cumartesi zamlı sigara fiyatları

Bazı sigara markalarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi, satış yapanlarla paylaşıldı.

Bazı sigara markalarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi, satış yapanlarla paylaşıldı.



Zamlı fiyatlara göre ilgili grubun en pahalı sigara fiyatı 18 lira en ucuz sigara fiyatı da 14 lira oldu. Sigaralara 3 lira zam yapıldığı belirtildi Sigaraya zam geldi.



Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yeni fiyatlar ilgili sigaraları satanlar ile paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre fiyatlarda 3 lira artış gerçekleştirildi.



Buna göre ilgili gruptaki markaların en pahalı sigara fiyatı 18 liraya en ucuz sigara fiyatı da 14 liraya yükseldi. Vatandaşlar, sigara fiyatlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.



Art arda zamların geldiğini aktaran yurttaşlar, zamların geri çekilmesini talep etti.



ulusal.com.tr