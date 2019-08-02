Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Budak'tan ifade açıklaması: 2013'te başlayan serüven
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Astana toplantısı sonuçlandı
Astana toplantısı sonuçlandı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri: Sigaraya zam geldi! 3 Ağustos Cumartesi zamlı sigara fiyatları

Bazı sigara markalarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi, satış yapanlarla paylaşıldı.

Son dakika haberleri: Sigaraya zam geldi! 3 Ağustos Cumartesi zamlı sigara fiyatları

Bazı sigara markalarına zam yapıldı. 3 Ağustos 2019 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesi, satış yapanlarla paylaşıldı.

Zamlı fiyatlara göre ilgili grubun en pahalı sigara fiyatı 18 lira en ucuz sigara fiyatı da 14 lira oldu. Sigaralara 3 lira zam yapıldığı belirtildi Sigaraya zam geldi.

Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yeni fiyatlar ilgili sigaraları satanlar ile paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre fiyatlarda 3 lira artış gerçekleştirildi.

Buna göre ilgili gruptaki markaların en pahalı sigara fiyatı 18 liraya en ucuz sigara fiyatı da 14 liraya yükseldi. Vatandaşlar, sigara fiyatlarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Art arda zamların geldiğini aktaran yurttaşlar, zamların geri çekilmesini talep etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #zam #sigara zammı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.