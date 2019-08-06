Son dakika haberleri... S&P'den Türkiye açıklaması: Negatif bir trendde

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından yapılan Türkiye açıklamasında "Ülkenin ekonomik resesyonunun belirsiz uzunluğu ve etkilerinden kaynaklanmak üzere Türkiye'nin ekonomik riskleri negatif bir trendde. Ekonomik risklerin gelecek 2 yılda yüksek seyretmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Cari değerlendirmemiz TCMB'nin ve BDDK'nın aktivitelerine siyasi müdahalenin arttığı yönündeki görüşümüzü de hesaba katıyor. TL'deki oynaklık ve ekonomik resesyondan kaynaklı yüksek riskler ise sektörün zayıflıklarından." denildi

Merkezi ABD New York'ta bulunan uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.



Açıklamalarda şunlar denildi:



"Türkiye'nin ekonomik riskleri, negatif bir trendde.



Ülkenin ekonomik resesyonunun belirsiz uzunluğu ve etkilerinden kaynaklanmak üzere Türkiye'nin ekonomik riskleri negatif bir trendde.



Sorunlu kredilerin oranının 2020'de cari yüzde 10 civarından yüzde 20'nin üzerine çıkma potansiyeli var.



Ekonomik risklerin gelecek 2 yılda yüksek seyretmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz.



Bankacılık sektörü için risklerin durağan olduğu görüşündeyiz.



Cari değerlendirmemiz TCMB'nin ve BDDK'nın aktivitelerine siyasi müdahalenin arttığı yönündeki görüşümüzü de hesaba katıyor.



Reel kredi büyümesinin 2019 yılında ciddi şekilde düşmesini bekliyoruz.



Nominal kredi büyümesinin 2019'da yüzde 5 civarında olacağını tahmin ediyoruz.



Perakende bankacılık sektöründe yabancı para cinsinden kredi bulunmaması, sektörün güçlü tarafı.



TL'deki oynaklık ve ekonomik resesyondan kaynaklı yüksek riskler ise sektörün zayıflıklarından."



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