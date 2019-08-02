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Son dakika haberleri: Standard and Poors'tan Türkiye'nin kredi notuyla ilgili flaş karar! "Türkiye'nin ekonomik büyümesi..."

Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit eden tandard and Poors, "Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürsek, not düşürebiliriz" açıklaması yaptı. S-P, Türkiye'de işsizlik oranının bu yıl yüzde 12,9 olmasını, gelecek yıl yüzde 11,8, sonraki iki yıl yüzde 10,8'e düşmesini bekliyor. S-P'nin Türkiye için enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 15,2, gelecek yıl için yüzde 11,0 ve sonraki yıl için yüzde 9,0 seviyesinde oluştu

Son dakika haberleri: Standard and Poors'tan Türkiye'nin kredi notuyla ilgili flaş karar! "Türkiye'nin ekonomik büyümesi..."

Standard and Poors, Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'Durağan' olarak teyit etti.

Standard and Poors, Türkiye'nin bu yıl yüzde 0,5 daralmasını, gelecek yıl yüzde 3 civarında büyümesini bekliyor.

Standard and Poors, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Dış refinansman riskleri artmaya devam ediyor, ancak Fed'in daha gevşek para politikası, gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını destekleyerek, acil baskıların uzak durmasına yardımcı oluyor.

Bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik riskler sürüyor.

Türkiye'nin mali durumunu zayıflatma potansiyeli olan bir sistemik bankacılık sıkıntısı olasılığını görürsek, not düşürebiliriz.

Hükümetin, Türkiye'nin bankalarına ve ekonomisine olan güveni artıran, ödemeler dengesi risklerini azaltan ve enflasyonda sürekli bir düşüş getirecek güvenilir ve şeffaf bir ekonomik ayarlama programını başarıyla geliştirmesi ve uygulaması durumunda notları yükseltebiliriz."

S-P, Türkiye'de işsizlik oranının bu yıl yüzde 12,9 olmasını, gelecek yıl yüzde 11,8, sonraki iki yıl yüzde 10,8'e düşmesini bekliyor.

S-P'nin Türkiye için enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 15,2, gelecek yıl için yüzde 11,0 ve sonraki yıl için yüzde 9,0 seviyesinde oluştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Standard and Poors #türkiye #kredi notu #ekonomi
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