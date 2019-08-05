SON DAKİKA HABERLERİ! Standard-Poors'tan Türkiye ekonomisi açıklaması! "Hükümetin başvurabileceği son çare olur"

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard-Poor's (S-P) tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de bankacılık krizi olasılığı hala var, ancak risk yılın başlarına göre daha düşük. Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi stokunun gelecek yıl veya sonrasında yüzde 20 seviyesine doğru yükselmesini bekliyoruz. Türkiye'de sermaye kontrolleri uygulanması bizim temel beklentimizden çok uzakta. Türkiye'de sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur" denildi

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard-Poor's (S-P), Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Türkiye'de bankacılık krizinin hala var olduğunu belirten S-P tarafından riskin yılın başlarına göre daha düşük olduğu kaydedildi.



Açıklamanın devamında "Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi stokunun gelecek yıl veya sonrasında yüzde 20 seviyesine doğru yükselmesini bekliyoruz" denildi.



Açıklamanın devamı şu şekilde:



"Türkiye'de sermaye kontrolleri uygulanması bizim temel beklentimizden çok uzakta.



Türkiye'de sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur."



ulusal.com.tr