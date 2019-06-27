Son dakika haberleri... Taksi ücretlerine zam bekleniyor! İşte yeni taksi fiyatları

Önümüzdeki günlerde taksi fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Kilometre başı ücretin ise 2.5 liradan 3.25 liraya yükseleceği öngörülüyor

Taksi ücretleri zamlanıyor.



Taksilerde, Haziran 2019'a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılması için çalışmalar başlatıldı.



YENİ FİYATLAR



Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya, indi bindi ücreti de 10 liradan 15 liraya çıkacak.



Kilometre başı ücretin ise 2.5 liradan 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.



22 AYDIR FİYATLAR AYNI



Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 22 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.



ulusal.com.tr