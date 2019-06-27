Son dakika haberleri... Taksi ücretlerine zam bekleniyor! İşte yeni taksi fiyatları! Taksicilerden açıklama

Önümüzdeki günlerde taksi fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Kilometre başı ücretin ise 2.5 liradan 3.25 liraya yükseleceği öngörülüyor. Canlı yayında soruları yanıtlayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zam görüşmelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceklerini söyledi

Taksi ücretleri zamlanıyor.



Taksilerde, Haziran 2019'a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılması için çalışmalar başlatıldı.



YENİ FİYATLAR



Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya, indi bindi ücreti de 10 liradan 15 liraya çıkacak.



Kilometre başı ücretin ise 2.5 liradan 3.25 liraya yükselmesi bekleniyor.



22 AYDIR FİYATLAR AYNI



Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 22 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.



TAKSİCİLERDEN AÇIKLAMA



Canlı yayında soruları yanıtlayan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zam görüşmelerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceklerini söyledi.



Taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep ettiklerini hatırlatan Aksu, "Yeni seçilen başkanımıza konuyu daha önce aktarmıştık. Devir teslim yapıldıktan sonra konuyu kendisine tekrar ileteceğiz. İnşallah talebimiz olan zammı uygular diye düşünüyoruz. Açılış ücretlerinin 4 TL’den 6 TL’ye çıkmasını talep ediyoruz. Km başına da 3.20 kuruş olmasını talep ediyoruz. Taksim’den havalimanı yaklaşık 100 lira yazıyor. Yüzde 30 zam geldiğini düşünürsek 130 TL tutacak. 50 TL’lik da yol 65 TL olacak." dedi.



ulusal.com.tr