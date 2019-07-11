Son dakika haberleri... Taksi zam görüşmeleri sonuçlandı! Taksiciler Odası'ndan açıklama

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi zam görüşmelerinin sonuçlanmasına dair açıklama yaptı. Aksu, "İTEO VE İBB görüşmesi sonucu, taksi zamları konusunda İBB yetkilileri, haftaya bir komisyon kurarak zam oranlarını belirleyip UKOME'ye sunacak"bilgisini paylaştı

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksicilerin aylardır beklediği zam konusunda açıklamalar yaptı.



Aksu, konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşme gerçekleştirdi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Radyo Trafik’e yaptığı açıklamalarda zam konusuna dair bilgiler paylaştı.



24-25 aydan beri zam beklediklerini belirten Aksu, konuyu İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün görüştü.



Aksu, zam oralarının, haftaya İBB yetkkililerinden oluşturulacak olan bir kurul tarafından kararlaştırılıp, UKOME'ye sunulacağını açıkladı.



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