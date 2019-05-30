Hacı Ömer Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları şirketini sattı. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir." denildi

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapıldı.



Açıklamaya göre, Temsa Ulaşım Araçları şirketi satıldı.



KAP'a yapılan açıklama şöyle:



"Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.



Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi."



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