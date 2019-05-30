banner1005
Habertürk binasında kaza! İlk açıklama geldi
Habertürk binasında kaza! İlk açıklama geldi
TGB'den Yılmaz Odabaşı'na yanıt
TGB'den Yılmaz Odabaşı'na yanıt
Avukatlık stajı için sınav şartı
Avukatlık stajı için sınav şartı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Temsa Ulaşım Araçları şirketi satıldı

Hacı Ömer Sabancı Holding, Temsa Ulaşım Araçları şirketini sattı. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir." denildi

Son dakika haberleri... Temsa Ulaşım Araçları şirketi satıldı

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Temsa Ulaşım Araçları şirketi satıldı.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz portföyünde yer alan 102.308.216,34 -TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.

Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 –TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi."

ulusal.com.tr

Etiketler; #hacı ömer sabancı #sabancı #TEMSA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.