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Son dakika haberleri: Toplu sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme! Hükümet ile TÜRK-İŞ anlaştı! İşte ayrıntılar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. ​2019 için yüzde 8+4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak

Son dakika haberleri: Toplu sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme! Hükümet ile TÜRK-İŞ anlaştı! İşte ayrıntılar

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylem kararı alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bugün bir araya geldi.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay son görüşme için Ankara'da masaya oturdu.

Atalay, Ankara'ya geçmeden önce Sakarya'da konuşmuştu. 

Anlaşma sağlanamazsa 6 ay daha sürecin uzayacağını belirtmişti.

HÜKÜMET İLE TÜRK-İŞ ANLAŞTI

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

2019 için yüzde 8+4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.

Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Zehra Zümrüt Selçuk #ergün atalay #Türk-İş #toplu sözleşme #son dakika #son dakika haberleri
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