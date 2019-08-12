Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylem kararı alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bugün bir araya geldi.
TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay son görüşme için Ankara'da masaya oturdu.
Atalay, Ankara'ya geçmeden önce Sakarya'da konuşmuştu.
Anlaşma sağlanamazsa 6 ay daha sürecin uzayacağını belirtmişti.
HÜKÜMET İLE TÜRK-İŞ ANLAŞTI
Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.
2019 için yüzde 8+4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.
Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
ulusal.com.tr
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. 2019 için yüzde 8+4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylem kararı alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bugün bir araya geldi.