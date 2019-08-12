Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya geldi. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. ​2019 için yüzde 8+4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak. Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylem kararı alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bugün bir araya geldi.



TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay son görüşme için Ankara'da masaya oturdu.



Atalay, Ankara'ya geçmeden önce Sakarya'da konuşmuştu.



Anlaşma sağlanamazsa 6 ay daha sürecin uzayacağını belirtmişti.



HÜKÜMET İLE TÜRK-İŞ ANLAŞTI



Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.



2019 için yüzde 8+4 ve seyyanen 150 TL zam yapılacak.



Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.



ulusal.com.tr

