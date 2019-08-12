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Son dakika haberleri: Toplu sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz. Bugün saat 16.30'da bitireceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi Ankara'da. 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz." dedi

Son dakika haberleri: Toplu sözleşme görüşmelerinde flaş gelişme! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylem kararı alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bugün bir araya gelecek.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz. Bugün saat 16.30'da bitireceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi Ankara'da. 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika haberleri #son dakika #toplu sözleşme #Türk-İş #ergün atalay #Zehra Zümrüt Selçuk
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