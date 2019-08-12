Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için saat 16.00'da bir araya gelecek. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz. Bugün saat 16.30'da bitireceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi Ankara'da. 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz." dedi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylem kararı alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bugün bir araya gelecek.



TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada "Sözleşmeyi ya bugün bitireceğiz, bugün bitiremezsek bir daha 6 ay bitiremeyiz. Bugün saat 16.30'da bitireceğimizi umut ediyorum. Arkadaşlarımın hepsi Ankara'da. 16.30'a doğru sözleşme masasına otururuz." dedi.



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