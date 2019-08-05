Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan flaş açıklama ve dolar kararı! Dolar /TL kuru ne kadar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusu yaptı. Duyuruda "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda Bankamız nezdinde ABD doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi

Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vadede 100 baz puan artırdı.



Banka nezdinde dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklarda faiz ise 100 baz puan indirildi.



Duyuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yazılı olarak yapıldı.



Açıklamada, "Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir." denildi.



Kararın, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla" alınıdığı ifade edildi.



Güne başlarken 5,60'ın üzerini test eden dolar, ardından 5,55 seviyelerine doğru çekildi. Kur 5,56'nın biraz üzerinde seyrediyor.



ulusal.com.tr