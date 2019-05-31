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Son dakika haberleri... Uber yasaklandı mı? Uber XL bugün bitiyor mu?

Araç bağlama ve maddi cezalara dayanamadığı iddia edilen Uber'in XL sistemini Türkiye'de tamamen kapatma kararı aldığı belirtildi

Son dakika haberleri... Uber yasaklandı mı? Uber XL bugün bitiyor mu?

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından Uber ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Yapmış olduğumuz mücadele sonucunda çıkan bağlama ve maddi ceza yaptırımına daha fazla dayanamayan Uber XL TÜRKİYEDE SISTEMINİ TAMAMEN KAPATMA KARARI ALMIŞTIR HAYIRLI OLSUN, erişim engeli için açtığımız dava devam etmekte olup, bu davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #uber #uber xl #taksi
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