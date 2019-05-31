Araç bağlama ve maddi cezalara dayanamadığı iddia edilen Uber'in XL sistemini Türkiye'de tamamen kapatma kararı aldığı belirtildi

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından Uber ile ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Yapmış olduğumuz mücadele sonucunda çıkan bağlama ve maddi ceza yaptırımına daha fazla dayanamayan Uber XL TÜRKİYEDE SISTEMINİ TAMAMEN KAPATMA KARARI ALMIŞTIR HAYIRLI OLSUN, erişim engeli için açtığımız dava devam etmekte olup, bu davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."



ulusal.com.tr