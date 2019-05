Araç bağlama ve maddi cezalara dayanamadığı iddia edilen Uber'in XL sistemini Türkiye'de tamamen kapatma kararı aldığı belirtildi. Uber Türkiye'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz." denildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir" dedi

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından Uber ile ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar denildi:



"Yapmış olduğumuz mücadele sonucunda çıkan bağlama ve maddi ceza yaptırımına daha fazla dayanamayan Uber XL TÜRKİYEDE SISTEMINİ TAMAMEN KAPATMA KARARI ALMIŞTIR HAYIRLI OLSUN, erişim engeli için açtığımız dava devam etmekte olup, bu davanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."



UBER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili Uber Türkiye'den açıklama yapıldı.



Açıklama şöyle:



"Tek bir tuşa basarak istediğiniz yere gitme fikriyle yola çıkan Uber, bugün dünyada 63 ülkede, 700'den fazla şehirde günde 15 milyon yolculuk yapılmasına imkan sağlayan global bir teknoloji platformu olmuştur.



Uber, 2014 yılı itibariyle İstanbul'da hizmet vermeye başlamış ve güvenli ulaşımın popüler seçeneği haline gelmiştir. Türkiye'de 4 milyondan fazla kullanıcı uygulamamızı indirmiş, 12,000 UberXL sürücü ortağı ile 6,000 şirket Uber sayesinde gelir elde etmiştir.



Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul'daki UberXL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir. Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz.



Uber olarak Türkiye'ye olan bağlılığımızı koruyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve tüm ilgili yerel paydaşlarla beraber çalışmak istiyoruz.



Bize güvenen tüm yolcularımıza ve her koşulda saygınlık ve profesyonellikleri ile örnek olan her bir UberXL sürücü iş ortağımıza çok teşekkür ediyoruz."



TAKSİCİLER ODASI'NDAN AÇIKLAMA



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber'in İstanbul'daki XL araç taşımacılığıyla ilgili faaliyetlerini durmasına ilişkin, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir." dedi.



Aksu, yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde, emeği ve plaka için devletin belirlediği sermayeyi ödeyenleri hiçe sayarak korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle yasaklanan korsan taşımacılık şirketi Uber'in Türkiye'de XL araçlarla yaptığı hukuksuz taşımacılığa son verme kararı aldığını belirtti.



Gelinen noktanın, çok çok önceden uyardıkları korsan taşımacılık şirketinin beklenen sonunun başlangıcı olduğunu dile getiren Aksu, "Bu global korsan taşımacılık bitmiştir. Sürekli dile getirdik, küresel korsanların yaptığı, kamu arazisine gecekondu dikmekten farksız. Nitekim sonucunu hep birlikte gördük, görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Aksu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu Uber'in korsan olduğunu vurgulayarak haklı olduklarına değindiğini belirterek, şunları söyledi:



"Öte yandan bildiğiniz gibi yaklaşık 6 yıldır taksicilik mesleğinin üzerine bir karabasan gibi çöken, yasaları hiçe sayan, ülkemiz ekonomisine hiçbir katkısı bulunmayan küresel taksi korsanlığına karşı kararlılıkla hukuki bir mücadele yürütüyoruz. Her şeyden önce belirtmeliyiz ki, taksiciler olarak bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz."



ulusal.com.tr