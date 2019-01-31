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Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapılamadı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır." denildi

Son dakika haberleri... Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapılamadı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, "İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır." denildi

Ne olmuştu?
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine bugün gece yarısından geçerli olmak kaydıyla zam yapıldığı bildirilmişti.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) tarafından işletilen Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir." denildi.

Bu arada, Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 lira, minibüsler için ise 34,90 lira olarak uygulanıyordu. 

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

"1 Şubat 2019 saat 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir.

NOT:

- Fiyatlara %8 KDV dahildir.

- Avrasya Tüneli'nden yalnız 1. ve 2. sınıf araçlar geçebilmektedir."

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #avrasya tüneli yeni fiyatlar #avrasya tüneli yeni geçiş ücretleri #avrasya tünel
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