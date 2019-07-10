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Son dakika haberleri... Ünlü marka Kafkas konkordato istedi (Kestane şekeri şirketi Kafkas iflas mı etti)

1930 yılında kurulan kestane şekerinin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu

Son dakika haberleri... Ünlü marka Kafkas konkordato istedi (Kestane şekeri şirketi Kafkas iflas mı etti)

1930 yılında kurulan kestane şekerinin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu.

Kestane şekerinde Türkiye'nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu.

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı'nda 27 Haziran'da yayımlanan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin konu ile ilgili kararında, "Davacılar İnci İnhal, Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.'nın 286'ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir" denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kafkas #kestane şekeri
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