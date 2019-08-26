Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu'nun bugünkü köşesinde bir soruya verdiği cevapta emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve erken emeklilik ifadelerini kullanı. Sarısu, cevabında "Bugün olmasa da belki ileride siyasi otorite bir yasa çıkartarak sizin gibi yaşa takılanların daha erken emekli olmasını sağlayabilir" dedi. EYT'liler ise erken emeklilik değil haklarını istediklerini kaydetti

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu'ya gelen soru ve cevap şu şekilde:



"Soru: 3 Eylül 1979 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 16 Şubat 1994. Toplam 7000 günden fazla prim ödemem var. Sistemde emeklilik yaşım 54 görünüyor. 18 ay askerlik yaptım. Askerlik ödemesi ya da başka bir şekilde



Cevap: 1994’teki girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olmadığından bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 3 Eylül 2033’te emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, askerlik borçlanması priminizi artırır, ancak emekli olma şartlarınızı değiştirmez. Her ne kadar başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkililer



ulusal.com.tr "Soru: 3 Eylül 1979 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 16 Şubat 1994. Toplam 7000 günden fazla prim ödemem var. Sistemde emeklilik yaşım 54 görünüyor. 18 ay askerlik yaptım. Askerlik ödemesi ya da başka bir şekilde erken emeklilik gibi bir durum söz konusu olabilir mi?Cevap: 1994’teki girişinizde adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olmadığından bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 3 Eylül 2033’te emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, askerlik borçlanması priminizi artırır, ancak emekli olma şartlarınızı değiştirmez. Her ne kadar başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yetkililer EYT emeklilikte yaşa takılanlar ) yasası çıkmayacağını açıklamışlarsa da sizin gibi emeklilikte yaşa takılanlar için bir yasa çıkartılması yönünde toplum da büyük bir talep ve arzu var. Bugün olmasa da belki ileride siyasi otorite bir yasa çıkartarak sizin gibi yaşa takılanların daha erken emekli olmasını sağlayabilir."