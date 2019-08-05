Son dakika haberleri... Vergilerle ilgili kritik paylaşımı yaptı! Detaylarıyla açıklayıp "Stopaj vergisi kaldırılmalıdır" dedi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, stopaj vergisinin kaldırılması gerektiğini ifade etti. Erdursun, "Esnaf ödediği net kira bedelinin %25’i tutarında stopaj vergisi ödüyor! Dükkan sahibi ise hem esnaftan kira alıyor aynı zamanda GMSİ beyannamesi ile kira geliri için vergi ödeyeceği dönemde esnafın ödediği stopajı vergisinden düşüyor" bilgilerini paylaştı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, stopaj vergisiyle ilgili flaş ayrıntılar paylaştı.



Erdursun, esnafın ödediği net kira bedelinin yüzde 25'i tutarında stopaj vergisi ödediğini kaydetti.



SMMM Erdursun, "Dükkan sahibi ise hem esnaftan kira alıyor aynı zamanda GMSİ beyannamesi ile kira geliri için vergi ödeyeceği dönemde esnafın ödediği stopajı vergisinden düşüyor" paylaşımı yaptı.



Özgür Erdursun, "Stopaj vergisi kaldırılmalıdır" dedi.



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