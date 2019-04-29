Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da "Türk Lirası varlıkları için bu hafta kritik 4 tane haber akışı var. Bunlardan birincisi, biliyorsunuz YSK denilene göre 3 Mayıs Cuma gününe kadar bir karar verecek. Burada bir karar çıktığı zaman YSK'dan 'tekrarlıyoruz' denildiği zaman 6.22'ye kadar o olayın şokuyla bir hareket görebiliriz. Eğer 6.22 direncini geçersek de 6.50 ve 6.80 seviyeleri potaya girebilir. Bu cuma günü gelecek habere bağlı" dedi

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında değerlendirmelerde bulundu.



Zelyut, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili vereceği karar ile dolar kurundaki son gelişmeleri yorumladı.



Ekonomist Zelyut, şunları söyledi:



"Türk Lirası varlıkları için bu hafta kritik 4 tane haber akışı var. Bunlardan birincisi, biliyorsunuz YSK denilene göre 3 Mayıs Cuma gününe kadar bir karar verecek. Eğer burada bir seçim tekrarı söz konusu olursa, kur şu an 5.93'lerde 5.95'lerde olmasının gerekçesi de bu. Bir tedirginlik yaratıyor, bu. Grafiğimiz var. Bu grafikte, eğer cuma günü, bir senaryo tabi bu, olasılık, benim görüşüm, yatırım tavsiyesi falan değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, bir teknik çalışma bu. Burada bir karar çıktığı zaman YSK'dan 'tekrarlıyoruz' denildiği zaman 6.22'ye kadar o olayın şokuyla bir hareket görebiliriz. Eğer 6.22 direncini geçersek de 6.50 ve 6.80 seviyeleri potaya girebilir. Bu cuma günü gelecek habere bağlı."



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