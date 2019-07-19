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Son dakika haberleri... Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili o ücrete zam: 1500 TL oldu

Resmi Gazete'nin Yürütme ve İdare Bölümü'nde Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar kapsamında maktu harç tutarı 500 liradan 1500 liraya yükseltildi

Son dakika haberleri... Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili o ücrete zam: 1500 TL oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar yayımlandı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Harç tutarı

MADDE 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yurt dışı #telefon #maktu harç tutarı
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