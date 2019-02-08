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Son dakika haberleri... Ziraat Bankası'ndan seracılara yeni kredi paketi! İşte faiz ve vade bilgileri

Ziraat Bankası, seracılara yönelik yeni kredi paketini duyurdu. Bankanın Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi paketinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını açıkladı. Aydın'ın açıklamasına göre, kredi faizi yüzde 8,25 olacak. Açıklamada, 10 milyon liraya kadar yatırımlarda Hazine'nin sübvansiyon desteği olacağı da ifade edildi. Kredi paketinin 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacağının bilgisi verildi

Son dakika haberleri... Ziraat Bankası'ndan seracılara yeni kredi paketi! İşte faiz ve vade bilgileri

Ziraat Bankası, seracılara yönelik yeni kredi paketini açıkladı.

Bankanın Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kredi paketinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Aydın'ın açıklamasına göre, kredi faizi yüzde 8,25 olacak.

Açıklamada, 10 milyon liraya kadar yatırımlarda Hazine'nin sübvansiyon desteği olacağı da ifade edildi.

Kredi paketinin 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacağının bilgisi verildi

ulusal.com.tr

Etiketler; #seracılara kredi paketi #Ziraat Bankası
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