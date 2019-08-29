Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya'nın Türk lirası referans faiz oranı TLREF'in oluşturulmasına dair açıklamasını "YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" sözleriyle değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya'nın açıklamalarını değerlendirdi.



Albayrak, Çetinkaya'nın "Türk lirası referans faiz oranı TLREF'i oluşturduk" açıklaması hakkında "YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun." yorumunu yaptı.



Albayrak, "Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu" bilgisini paylaştı.



ulusal.com.tr



