Vatan Partisi'nde gençler en önde!
Vatan Partisi'nde gençler en önde!
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
Mansur Yavaş, MHP'li vekili mahkemeye verdi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TLREF açıklaması: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya'nın Türk lirası referans faiz oranı TLREF'in oluşturulmasına dair açıklamasını "YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun" sözleriyle değerlendirdi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TLREF açıklaması: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Genel Müdürü Çetinkaya'nın açıklamalarını değerlendirdi.

Albayrak, Çetinkaya'nın "Türk lirası referans faiz oranı TLREF'i oluşturduk" açıklaması hakkında "YEP kapsamındaki hedeflerimizden olan bu adım bankacılık sektörümüz için hayırlı olsun." yorumunu yaptı.

Albayrak, "Finansal mimarimizde Türk Lirası çalışabilmemiz için Bankalarımızın faiz riskini yönetmelerinde önemli bir eksikliği gidermek üzere TL referans faizi 'TLREF', BİST bünyesinde oluşturuldu" bilgisini paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tlref #berat albayrak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.