Epttavm.com üzerinden e-tanzim satışlarının başladığının duyurulmasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Epttavm.com tarafından yapılan açıklamada “e-Tanzim satışları Ankara'da başladı! Pazar alışverişleriniz evinizin rahatlığında bir tıkla kapınızda” denildi. Ürün çeşitlerinden, tek seferde en fazla üç kilo satın alma işlemi yapılabildiği belirtildi. Öte yandan satışların sadece Ankara için geçerli olduğu ifade edildi. Epttavm.com'da yer alan kampanya bilgisine göre, ürünlerin satışı 1 Mayıs 2019 tarihinde bitecek

Tanzim ürünlerinin satışının internetten başlamasının ardından yeni detaylar ortaya çıkıyor.



Epttavm.com tarafından yapılan açıklamada, “e-Tanzim satışları Ankara'da başladı! Pazar alışverişleriniz evinizin rahatlığında bir tıkla kapınızda” denildi.



Edinilen bilgilere göre, ürün çeşitlerinden, tek seferde en fazla üç kilo satın alma işlemi gerçekleştirilebilir.



Ayrıca, satışların sadece Ankara için geçerli olduğu aktarıldı.



Epttavm.com'da yer alan kampanya bilgisine göre, ürünlerin satışı 1 Mayıs 2019 tarihinde bitecek



Satışların stoklarla sınırlı olduğu, stok güncellemelerinin günlük gerçekleştirildiği belirtildi, “Stoklardan faydalanabilmek için sitemizi takip etmeye devam ediniz." denildi.



Açıklamada, "Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında pazar alışverişi ePttAVM.com’da başladı. Tarladan evinize, en taze sebze ve meyveler aracısız olarak kapınıza geliyor. Pazar alışverişleriniz evinizin rahatlığında bir tıkla kapınızda!" ifadelerine yer verildi.



ulusal.com.tr







