Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları merakla araştırılıyor.

Bu çerçevede bazı bankalar faiz oranlarında indirime gitmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre, İş Bankası da bu indirim yapan bankalar arasında yer aldı.

İş Bankası konut kredisi faizini indirdi.

Peki Son dakika İş Bankası 2019 Eylül güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar %1,17 oranı uygulayacak.

İŞ BANKASI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17'ye indirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1,17 faiz oranı uygulayacak.

Kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye "isbank.com.tr", "0850 724 0 724" Telefon Şubesi ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabiliyor.

ulusal.com.tr