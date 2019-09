İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding'e resmen satıldı. Anlaşma tutarının 90 milyon dolar olduğu öğrenildi. Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada "1994 yılında kurulan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı'na yeni destekçilerimiz katılmıştır. Bu doğrultuda Can Ailesi, vakfımızın destekçileri arasındaki yerini almıştır" denildi. "İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli” mottosuyla, üniversite yaşamında yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. İstanbul’daki 4 ana kampüsüyle öğrencilerine ve Türkiye’deki akademik hayatı katkı sağlayan BİLGİ, üniversite eğitimine kazandırdığı yeniliklerle tüm dünyada tanınan bir eğitim kurumu haline geldi."

ÜNİVERSİTE HAKKINDA



BİLGİ, çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin üniversite ve toplum hayatındaki önemine inanır. Akademik özgürlük ve sorumluluk bilinciyle, evrensel hak ve özgürlüklere, hukuka ve etik ilkelere uygun hareket etmeyi ilke edinen BİLGİ, tüm ilişkilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser. Her anlamda uluslararasılığa açık bir kurum olan BİLGİ, programlarında uluslararası kalite standartlarına uygun yeterlikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır.



İyi ve köklü bir üniversite olmak için 1996 yılında yola çıktığımızda, çok uzun bir sürecin bizleri beklediğini biliyorduk. Bu uzun sürecin, hiç bitmeyecek bir kültüre dönüşmesi için tüm isteğimizi, becerimizi ve umutlarımızı ortaya koyduk. Bu zeminde buluşan seçkin bilim insanları ve eğitimciler sayesinde ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olduk.



İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006 yılında eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve Türkiye'de dünya ile rekabet edebilecek bir üniversitenin olması hedefleriyle dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından Laureate International Universities ile işbirliğine gitti ve 70’e yakın kurumda 1 milyonun üzerinde öğrenci nüfusu olan bu global ağın bir parçası oldu."