Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatının bu şeklinden memnunuz. Alamayanlarla ilgili bir düzenleme yapın, katkı sağlayalım. Nokta kadar geriye giderseniz, buna müsaade etmeyiz. Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir" dedi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Kıdem tazminatının bu şeklinden memnunuz. Alamayanlarla ilgili bir düzenleme yapın, katkı sağlayalım. Nokta kadar geriye giderseniz buna müsaade etmeyiz. Kıdem tazminatı işçinin son kalesidir." dedi.



Atalay, Türk Metal Sendikasının 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Temsilciler Toplantısı"nda, Türk Metal'in işçi hareketinin ve Türk-İş'in lokomotif sendikası olduğunu söyledi.



Türk-İş'in üye sayısının 1 milyonu bulduğunu, işçilerin aileleriyle 4 milyonluk büyük bir aile olduklarını belirten Atalay, bu ailenin her zaman Türkiye'nin yanında ve emrinde olduğunu vurguladı.



Sendikaların yasama, yürütme ve yargı niteliğinin bulunmadığını ifade eden Atalay, temel görevlerinin, temsil ettikleri işçilerin sorunlarına çözüm üretmek ve taleplerini dile getirmek olduğunu kaydetti.



Ücretlilerin ağır vergi yüküyle karşı karşıya kaldığını belirten Atalay, çalışanların ocaktaki ücretini aralıkta da eksiksiz alması gerektiğini dile getirdi.