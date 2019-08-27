Kıdem tazminatı ile ilgili gelen bir soruya verilen yanıtta "Yalnızca kıdem tazminatı ve kullanılmamış yıllık izin ücreti dikkate alındığında, hesabınıza yatan miktarda bir eksiklik yoktur. Eğer ikramiye, yol parası, işverence sağlanan yemek gibi haklarınız varsa bunlar da dikkate alınmalıdır. Temmuz ayında çalıştığınız günlerin ücreti de ayrıca ödenmiş olmalıdır" ifadeleri kullanıldı

Aydınlık gazetesi İş Hukuku bölümünde kıdem tazminatı hesabı ile ilgili bir soruya yanıt verildi.



Gelen soru ve yanıt şu şekilde:



"7.2.2015 tarihinde işe başladım ve 19.7.2019 tarihinde evlilik nedeniyle işten ayrıldım. Kıdem tazminatım 19.385 TL yattı. Benim hesaplamama göre az yatmış. 32 gün de kullanılmamış yıllık iznim vardı. Brüt maaşım 3435,59 TL. Sizce yatan tutar doğru mu?



Belirttiğiniz işe başlama ve işten ayrılma tarihleri dikkate alındığında kıdeminiz 4 yıl 5 ay 12 gün olarak gözükmektedir.



Brüt ücret olarak belirttiğiniz 3435,59 TL üzerinden hesapladığımızda, kıdem tazminatınız 15.286,81 TL olmaktadır. Kıdem tazminatından yalnızca binde 7,79 oranında damga vergisi kesilmektedir. Kıdem tazminatı olarak size ödenmesi gereken tutar 15.170,78 TL’dir.



Ayrıca, yıllık izinden kullanmadığınızı söylediğiniz 32 gün için de ödeme yapılır. 32 güne izin süresi içine rastlayan Pazar günlerini dahil edip etmediğinizi bilmiyoruz. Eğer dahil edilmediyse yıllık ücretli izin alacağınız 37 gündür. Kullanılmayan yıllık ücretli izinler için size ödenmesi gereken tutar, işten ayrıldığınız tarihteki son ücretiniz üzerinden hesaplanır.



Ancak bu tutar brüttür ve sigorta, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.



Yalnızca kıdem tazminatı ve kullanılmamış yıllık izin ücreti dikkate alındığında, hesabınıza yatan miktarda bir eksiklik yoktur. Eğer ikramiye, yol parası, işverence sağlanan yemek gibi haklarınız varsa bunlar da dikkate alınmalıdır. Temmuz ayında çalıştığınız günlerin ücreti de ayrıca ödenmiş olmalıdır.



Size ayrılırken hangi kalem için ne kadar ödeme yaptıklarını gösteren bir belge verdilerse bunu incelemenizi, vermedilerse istemenizi öneririz."



ulusal.com.tr