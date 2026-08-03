Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak
Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Son dönemde peş peşe gelen artışların ardından gözler otogaz fiyatlarına çevrildi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde otogaz kullanan araç sahiplerinin pompada ödeyeceği yakıt maliyetleri bir kez daha artacak. Uzmanlar; küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükselişin akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğüne dikkat çekiyor.
Benzinde ve motorinde son durum
Akaryakıtta son zam motorin grubuna gelmiş ve litre fiyatı 3,70 TL artırılmıştı. Yeni zam öncesinde LPG, benzin ve motorin fiyatlarında mevcut durum korunuyor.
İl il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Sektörden alınan verilere göre şehirlerdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 67,18 TL
Motorin: 80,97 TL
LPG: 31,19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 67,02 TL
Motorin: 80,82 TL
LPG: 30,59 TL
Ankara:
Benzin: 68,14 TL
Motorin: 82,09 TL
LPG: 31,29 TL
İzmir:
Benzin: 68,44 TL
Motorin: 82,37 TL
LPG: 31,19 TL