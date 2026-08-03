Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak

Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Son dönemde peş peşe gelen artışların ardından gözler otogaz fiyatlarına çevrildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 1

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG'nin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,45 TL zam yapılması bekleniyor.

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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 2

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde otogaz kullanan araç sahiplerinin pompada ödeyeceği yakıt maliyetleri bir kez daha artacak. Uzmanlar; küresel enerji piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükselişin akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 3

Benzinde ve motorinde son durum
Akaryakıtta son zam motorin grubuna gelmiş ve litre fiyatı 3,70 TL artırılmıştı. Yeni zam öncesinde LPG, benzin ve motorin fiyatlarında mevcut durum korunuyor.

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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 4

İl il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Sektörden alınan verilere göre şehirlerdeki güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67,18 TL
Motorin: 80,97 TL
LPG: 31,19 TL

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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 6

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 67,02 TL
Motorin: 80,82 TL
LPG: 30,59 TL

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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 7

Ankara:

Benzin: 68,14 TL
Motorin: 82,09 TL
LPG: 31,29 TL

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Son dakika: LPG'ye dev zam geliyor! Gece yarısından itibaren pompalara yansıyacak - Resim: 8

İzmir:

Benzin: 68,44 TL
Motorin: 82,37 TL
LPG: 31,19 TL

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