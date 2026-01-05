Son dakika... Memur ve emekli maaş zammı belli oldu

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027 yıllarındaki mali hakları içeren toplu sözleşme kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'lik orana ilave olarak enflasyon farkı zammı uygulanacak.