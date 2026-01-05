Son dakika... Memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaş zammı kesinleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı.

Ortaya çıkan tabloya göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,61 oranında maaş farkı alacak.

Gerçekleşen bu artışla beraber sosyal yardım ödemeleri ve kıdem tazminatı tavan ücretleri de yükseldi.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027 yıllarındaki mali hakları içeren toplu sözleşme kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'lik orana ilave olarak enflasyon farkı zammı uygulanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını, geçen yılın son 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında zamlı olarak alacak.

GÖZLER REFAH PAYI KARARINDA

Geçtiğimiz yıl SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur zamları arasında oluşan fark, refah payı verilerek kapatılmıştı. Bu yıl ortaya çıkan yüzde 12,19 ile yüzde 18,61 arasındaki fark için hükümetin izleyeceği yol merakla bekleniyor.

Refah payı konusunun, bugün düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantısında netleşmesi bekleniyor. Toplantı sonrası en düşük emekli maaşı için belirlenecek tutar açıklandıktan sonra, düzenlemenin TBMM gündemindeki torba kanuna önerge ile eklenmesi öngörülüyor.

