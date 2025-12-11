Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), merakla beklenen aralık ayı faiz oranlarına ilişkin kararını kamuoyu ile paylaştı.

Alınan karara göre Merkez Bankası, temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 150 baz puanlık bir indirime gitme kararı aldı. Bu indirim sonrasında politika faizi, %38 seviyesine çekilmiş oldu.

EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ DOĞRULANDI

PPK'nın bu kararı, piyasa beklentileriyle örtüştü. Ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin aralık ayı toplantısında faizi 150 baz puan düşürerek indirim serisine devam edeceği yönünde tahmin yürütüyordu.

Bir önceki PPK toplantısı olan Ekim ayında, Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirme kararı almış ve faiz oranını %39,50 seviyesine çekmişti.