Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları

Küresel enerji piyasalarında gözler, diplomatik kördüğüme çevrilmişken akaryakıt fiyatlarında sürücülerin nefes almasını sağlayacak kritik bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları - Resim: 1

ABD/İsrail-İran savaşı kapsamında 8 Nisan’dan bu yana devam eden ateşkese ve Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki ABD-İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasına rağmen, piyasalardaki beklentiler doğrultusunda motorine dev bir indirim yapıldı.

1 7
Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları - Resim: 2

ABD'nin 13 Nisan’dan bu yana Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik uyguladığı abluka nedeniyle savaştan önce 70 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı an itibarıyla 104,28 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyre rağmen, rafineri çıkış fiyatlarındaki ayarlamalarla birlikte motorin grubuna beklenen 2 lira 33 kuruşluk indirim gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı.

2 7
Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları - Resim: 3

İndirim dalgasının ardından üç büyük ilde güncellenen net akaryakıt fiyat listesi:

3 7
Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları - Resim: 4

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

4 7
Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları - Resim: 5

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65,03 TL
Motorin: 66,97 TL
LPG: 33,89 TL

5 7
Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları - Resim: 6

Ankara:

Benzin: 66,00 TL
Motorin: 68,35 TL
LPG: 33,87 TL

6 7
Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları - Resim: 7

İzmir:

Benzin: 66,28 TL
Motorin: 68,35 TL
LPG: 33,69 TL

7 7
benzin ekonomi