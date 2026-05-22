Son dakika: Motorine indirim geldi! 22 Mayıs Cuma güncel akaryakıt pompa fiyatları
Küresel enerji piyasalarında gözler, diplomatik kördüğüme çevrilmişken akaryakıt fiyatlarında sürücülerin nefes almasını sağlayacak kritik bir gelişme yaşandı.
ABD/İsrail-İran savaşı kapsamında 8 Nisan’dan bu yana devam eden ateşkese ve Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki ABD-İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasına rağmen, piyasalardaki beklentiler doğrultusunda motorine dev bir indirim yapıldı.
ABD'nin 13 Nisan’dan bu yana Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik uyguladığı abluka nedeniyle savaştan önce 70 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı an itibarıyla 104,28 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki bu yüksek seyre rağmen, rafineri çıkış fiyatlarındaki ayarlamalarla birlikte motorin grubuna beklenen 2 lira 33 kuruşluk indirim gece yarısı itibarıyla pompalara yansıdı.
İndirim dalgasının ardından üç büyük ilde güncellenen net akaryakıt fiyat listesi:
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 65,03 TL
Motorin: 66,97 TL
LPG: 33,89 TL
Ankara:
Benzin: 66,00 TL
Motorin: 68,35 TL
LPG: 33,87 TL
İzmir:
Benzin: 66,28 TL
Motorin: 68,35 TL
LPG: 33,69 TL