Emeklilikte yaşa takılanların mitingine ve Bursa EYT Derneği açılışına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlarla ilgili önemli uyarıda bulundu.
Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Erdursun, şunları belirtti:
"8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabilir"
Erdursun, bu hakkın bir defaya mahsus olmadığının da altını çizdi.
ulusal.com.tr
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ilk işe başlama tarihlerinden sonra 15 yılı tamamladıklarında ve toplamda 3600 güne ulaştıklarında son çalıştığı firmada 1 yılın üzerinde çalışması varsa kendi isteği ile kıdem tazminatlı işten ayrılabilir! Bu hak 1 defaya mahsus değildir" uyarısında bulundu
Emeklilikte yaşa takılanların mitingine ve Bursa EYT Derneği açılışına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlarla ilgili önemli uyarıda bulundu.