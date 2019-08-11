Aydınlık gazetesinin İş Hukuku köşesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bir emeklinin maaşından ayrıca kesinti yapabilir yapamayacağına yönelik bir soru geldi. Soruya verilen yanıtta "Genel kural olarak işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıkları haczedilemez" ifadeleri kullanılarak bu durumun iki istisnası olduğu kaydedildi

Aydınlık gazetesinin İş Hukuku köşesinde gelen bir soruya yanıt verildi.



Soru, "Bağ-Kur emeklisiyim. SGK emekli maaşımdan nafakadan dolayı yüzde 25 kesinti yapıyor. Nafaka öncelikli olduğu için alır. Sormak istediğim, SGK da emekli maaşımdan ayrıca kesinti yapabilir mi?" şeklinde oldu.



Verilen yanıtta ise şu ifadeler yer aldı:



"Genel kural olarak işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli aylıkları haczedilemez.



Bunun iki istisnası vardır.



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesine göre, emekli aylıkları yalnızca SGK’nın prim ve diğer alacakları ve nafaka borçları nedeniyle haczedilebilir.



Bunların dışında üçüncü kişilere borç nedeniyle haciz işlemi uygulanabilmesi ancak emekli aylığı almakta olan kişinin yazılı onay vermesiyle mümkündür.



Sorunuzda da belirttiğiniz gibi nafaka kesintisi önceliklidir.



Eğer sözünü ettiğiniz kesinti üçüncü kişilere olan borcunuzdan dolayı ise, kesintiye onay vermediğiniz sürece haciz işleminin icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekir.



Eğer sözünü ettiğiniz kesinti SGK’ya olan herhangi bir borcunuzdan dolayı ise, SGK emekli aylığınızın geri kalanı üzerinden haciz uygulama hakkına sahiptir."



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