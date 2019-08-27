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Son dakika sigara zam haberleri... British American Tobacco (BAT) Türkiye duyurdu! Sosyal medyadan paylaşılan "sigaraya zam geldi, fiyat listesi" paylaşımlarının ardından ilk açıklama geldi (27 Ağustos 2019 zam)

Sosyal medyada paylaşılan zamlı sigara fiyatları görselinin ardından British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı. Açıklamada paylaşılan görselin gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Son dakika sigara zam haberleri... British American Tobacco (BAT) Türkiye duyurdu! Sosyal medyadan paylaşılan "sigaraya zam geldi, fiyat listesi" paylaşımlarının ardından ilk açıklama geldi (27 Ağustos 2019 zam)

Sigaraya zam yapıldığı iddialarına ilişkin British American Tobacco (BAT) Türkiye'den açıklama yapıldı.

British American Tobacco (BAT) Türkiye'den yapılan açıklamada şunlar dendi:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarından British American Tobacco Türkiye ürünlerine zam yapılacağı şeklinde verilen haberler ve sözde zamlı fiyat listeleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurumumuzun ürünlerine yönelik aldığı bir zam kararı yoktur.

Gerçek olmayan ve kurgulanmış görseller ile servis edilen, ne amaçla yapıldığını anlayamadığımız bu tür haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Etiketler; #son dakika haberleri #son dakika #sigara #zam
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