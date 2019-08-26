Son dakika haberlerine göre art arda zamların içine sigara da eklendi. İddialara göre, sigaraya yarından itibaren geçerli olacak şekilde yeni zamlar geldi. Zamlı fiyatların belli olduğu öne sürülürken çok sayıda vatandaş peş peşe gelen zamlara tepki gösterdi. İddialara göre, büyük bir sigara grubu birkaç sigara markasında paket fiyatı artışına gitti. İddialarla ilgili bir açıklama yapılmadı

Sigaraya yeni bir zam yapıldığı öne sürüldü.



İddialara göre, geçtiğimiz günlerin dışında yeni bir zam geldi.



Zammın yarından itibaren geçerli olacağı öne sürüldü.



Zamlı sigara fiyatlarına vatandaşlar tepki gösterdi.



Art arda fiyat artışlarının olduğu söyleyen yurttaşlar, zamların geri çekilmesinin gerektiğinin altını çizdi.



Öte yandan sigara fiyatlarında artış olup olmadığına dair açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr