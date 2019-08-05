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SON DAKİKA sigaraya 3 lira zam, 5 Ağustos 2019 Pazartesi zamlı sigara fiyatları haberleri: Sigara zammında çarpıcı ayrıntı! Hazineye de yaramış

Bazı sigara markalarının paketi başına yapılan 3 liralık zamla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara üreticilerinin bugün yaptığı 3 liralık zammın hazineye de yaradığını aktardı. "Bugünkü 3 liralık zammın 45 kuruşu üretici hanesine yazılırken 2 lira 55 kuruşu bütçeye kaynak oldu" diyen Bingöl'e göre Maliye, hiçbir vergi türünde oynama yapmadan zamdan kaynaklı paket başına 2,55 TL vergi geliri sağlamış oldu

SON DAKİKA sigaraya 3 lira zam, 5 Ağustos 2019 Pazartesi zamlı sigara fiyatları haberleri: Sigara zammında çarpıcı ayrıntı! Hazineye de yaramış

Sigara üreticilerinin bugün paket başına yaptığı 3 liralık zammın hazineye de yaradığı belirtildi

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bazı sigara paketlerinin fiyatlarına 3 liralık zamla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı.

Bingöl, sigara üreticilerinin bugün yaptığı 3 liralık zammın hazineye de yaradığını aktardı.

Ozan Bingöl, "Bugünkü 3 liralık zammın 45 kuruşu üretici hanesine yazılırken 2 lira 55 kuruşu bütçeye kaynak oldu." bilgisini paylaştı.

Bingöl'e göre, Maliye, hiçbir vergi türünde oynama yapmadan zamdan kaynaklı paket başına 2,55 TL vergi geliri sağlamış oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #zam #sigara #zamlı sigara fiyatları
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