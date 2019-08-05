SON DAKİKA sigaraya 3 lira zam, 5 Ağustos 2019 Pazartesi zamlı sigara fiyatları haberleri: Sigara zammında çarpıcı ayrıntı! Hazineye de yaramış

Bazı sigara markalarının paketi başına yapılan 3 liralık zamla ilgili çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigara üreticilerinin bugün yaptığı 3 liralık zammın hazineye de yaradığını aktardı. "Bugünkü 3 liralık zammın 45 kuruşu üretici hanesine yazılırken 2 lira 55 kuruşu bütçeye kaynak oldu" diyen Bingöl'e göre Maliye, hiçbir vergi türünde oynama yapmadan zamdan kaynaklı paket başına 2,55 TL vergi geliri sağlamış oldu

Sigara üreticilerinin bugün paket başına yaptığı 3 liralık zammın hazineye de yaradığı belirtildi



Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bazı sigara paketlerinin fiyatlarına 3 liralık zamla ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı.



Bingöl, sigara üreticilerinin bugün yaptığı 3 liralık zammın hazineye de yaradığını aktardı.



Ozan Bingöl, "Bugünkü 3 liralık zammın 45 kuruşu üretici hanesine yazılırken 2 lira 55 kuruşu bütçeye kaynak oldu." bilgisini paylaştı.



Bingöl'e göre, Maliye, hiçbir vergi türünde oynama yapmadan zamdan kaynaklı paket başına 2,55 TL vergi geliri sağlamış oldu.



ulusal.com.tr



