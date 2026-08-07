Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları

Benzinde 4,35 TL’lik dev indirim beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, brent petroldeki geri çekilmenin etkisiyle benzin grubunda 7 Ağustos Cuma gününden geçerli olmak üzere 4,35 TL tutarında indirim yapılması bekleniyor. Motorin ve otogaz grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.