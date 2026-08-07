Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının 80 dolar bandının altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim hareketliliğini başlattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 1

 Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği sektör verilerine göre, 7 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim öngörülüyor.

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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 2

Benzinde 4,35 TL’lik dev indirim beklentisi
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, brent petroldeki geri çekilmenin etkisiyle benzin grubunda 7 Ağustos Cuma gününden geçerli olmak üzere 4,35 TL tutarında indirim yapılması bekleniyor. Motorin ve otogaz grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 3

Eşel Mobil Sistemi ve ÖTV düzenlemesi nasıl işleyecek?
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda süreç şöyle ilerliyor:

Fiyat Artışlarında ÖTV İndirimi: Yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda ÖTV tutarları; 1 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında yüzde 25 oranında indiriliyor.
Fiyat İndirimlerinde ÖTV Artışı: Rafineri çıkış fiyatlarında indirim meydana geldiğinde ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artışa gidilebiliyor.
Sistemin Bitiş Tarihi: Piyasadaki fiyat dengelerini doğrudan etkileyen Eşel Mobil Sistemi'nin 1 Ekim tarihi itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılması planlanıyor.

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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 4


7 Ağustos itibarıyla üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları

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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 5

İstanbul (Avrupa Yaka)

Benzin: 67,27 TL
Motorin: 80,01 TL
Otogaz (LPG): 33,79 TL

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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 6

İstanbul (Anadolu Yaka)

Benzin: 67,12 TL
Motorin: 79,87 TL
Otogaz (LPG): 33,19 TL

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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 7

Ankara

Benzin: 68,24 TL
Motorin: 81,14 TL
Otogaz (LPG): 33,89 TL

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Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları - Resim: 8

İzmir

Benzin: 68,52 TL
Motorin: 81,41 TL
Otogaz (LPG): 33,79 TL

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