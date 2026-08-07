Son dakika: Sürücülere müjde! Benzinde indirim bekleniyor: 7 Ağustos Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının 80 dolar bandının altına gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim hareketliliğini başlattı.
Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği sektör verilerine göre, 7 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim öngörülüyor.
Benzinde 4,35 TL’lik dev indirim beklentisi
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, brent petroldeki geri çekilmenin etkisiyle benzin grubunda 7 Ağustos Cuma gününden geçerli olmak üzere 4,35 TL tutarında indirim yapılması bekleniyor. Motorin ve otogaz grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.
Eşel Mobil Sistemi ve ÖTV düzenlemesi nasıl işleyecek?
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda süreç şöyle ilerliyor:
Fiyat Artışlarında ÖTV İndirimi: Yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda ÖTV tutarları; 1 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında yüzde 25 oranında indiriliyor.
Fiyat İndirimlerinde ÖTV Artışı: Rafineri çıkış fiyatlarında indirim meydana geldiğinde ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artışa gidilebiliyor.
Sistemin Bitiş Tarihi: Piyasadaki fiyat dengelerini doğrudan etkileyen Eşel Mobil Sistemi'nin 1 Ekim tarihi itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılması planlanıyor.
7 Ağustos itibarıyla üç büyükşehirde güncel pompa fiyatları
İstanbul (Avrupa Yaka)
Benzin: 67,27 TL
Motorin: 80,01 TL
Otogaz (LPG): 33,79 TL
İstanbul (Anadolu Yaka)
Benzin: 67,12 TL
Motorin: 79,87 TL
Otogaz (LPG): 33,19 TL
Ankara
Benzin: 68,24 TL
Motorin: 81,14 TL
Otogaz (LPG): 33,89 TL
İzmir
Benzin: 68,52 TL
Motorin: 81,41 TL
Otogaz (LPG): 33,79 TL