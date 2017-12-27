Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde dezavantajlı vatandaşlara birebir ulaşarak sorunlarının çözümüne katkı sağlayan yaklaşık 3 bin ASDEP görevlisi, taşeron işçilere kamuda sürekli işçi kadrosu verilmesine yönelik düzenlemeden faydalanabilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan yaklaşık 3 bin Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi de taşeron işçilere kamuda sürekli işçi kadrosu verilmesine yönelik düzenlemeden faydalanabilecek.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ASDEP personelinin umutla beklediği kadro müjdesi Bakanlıktan geldi.



Yapılan incelemeler çerçevesinde, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ASDEP personeli olarak görev yapan kişilerin de "taşeron düzenlemesi" kapsamında olduğu ve kamuda sürekli işçi kadrosuna geçebilmelerine ilişkin yapılacak düzenlemeden faydalanabilecekleri belirlendi.



Bu doğrultuda, 3 bin ASDEP personeli, diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan taşeron işçiler gibi, 2 Ocak'tan itibaren başvurularını yaparak, kadro düzenlemesi için işlemlerini başlatabilecek.



Bin 500 ASDEP görevlisi daha alınacak



Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2018 yılında bin 500 ASDEP personeli daha istihdam edilecek.



Söz konusu alımların da gerçekleşmesiyle dezavantajlı vatandaşların birebir yanında olan ASDEP personelinin sayısı 4 bin 500'e ulaşacak.



ASDEP personeli, sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması ile diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması gibi görevleri üstleniyor.



Yürütülen çalışmalarda bu durumdaki vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesi ve tüm bu aşamalarda vatandaşlara rehberlik edilmesi amaçlanıyor.



ASDEP personelleri genel olarak sosyal hizmetler, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, aile ve tüketici bölümleri mezunlarından oluşuyor.



Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açılırken, ASDEP görevlilerinin bu düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı tartışma konusu olmuştu.



Aile bütünlüğünün korunması, sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan dezavantajlı vatandaşlara birebir ulaşılması ve düzenli destek sağlanabilmesi amacıyla hayata geçirilen ASDEP'in sayıları 3 bine ulaşan uzmanları, kamuda sürekli işçi kadrosuna geçip geçemeyeceklerinin cevabını internet forumları aracılığıyla arıyordu.



ASDEP uzmanlarının en büyük endişesi, taşeron olarak alınmalarına karşın "danışma elemanı" olarak tanımlanmaları nedeniyle düzenlemenin kapsamı dışında kalmalarıydı.