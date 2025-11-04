Son dakika! TİM Başkanı Gültepe'den asgari ücret açıklaması

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, CNBC-e’nin gündeme dair sorularını yanıtlayarak önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekim ayı ihracat verilerinin değerlendirildiği toplantının ardından konuşan Gültepe, gündemin en önemli konularından biri olan asgari ücret zammına da değindi.

"Özel sektör olarak asgari ücret zammına paralel mi zam uygulayacaksınız" sorusu üzerine Gültepe, ücret politikalarının belirlenmesinde asgari ücretin bir referans olarak alındığını belirtti. TİM Başkanı Gültepe, "Onu referans alarak ücret politikaları belirleniyor. Herkes için asgari ücretin bazı önemli. Bu yıl biz özel sektör olarak komisyonun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

"UMARIM DİKKATLE VE DENGELİ BİR ŞEKİLDE BELİRLENİR"

Asgari ücret için şimdiden net bir oran söylemenin çok zor olduğunu da ifade eden Gültepe, Komisyon'un her sene olduğu gibi bu sene de Türkiye için en doğru oranı belirleyeceğine inandığını söyledi. Sürecin başladığını belirten Gültepe, "Asgari ücret çalışmaları başladı. Umarım hem işverenin hem de çalışanların çıkarları gözetilerek, dikkatle ve dengeli bir şekilde belirlenir” ifadelerini kullandı.

Gültepe, gelecek yıla ilişkin ekonomik öngörülerini de paylaştı. İhracat verilerine ilişkin konuşan TİM Başkanı, "PMI verilerine ve siparişlere baktığımızda önümüzdeki sürecin de iyi bir tablo sunmayacağını görüyoruz. Artık radikal adımlar atmamız şart. Hep aynı çözümleri üretip farklı sonuç beklemeyelim" uyarısında bulundu.

Kur ve enflasyon dengesine de dikkat çeken Gültepe, "Kur ile enflasyon dengesinin oluşturduğu bir seviye var. Aradaki makas şu an daralıyor. 2026'da bunun paralel gitmesini bekliyoruz. Şu an bu maliyetleri sadece sanayici değil ülke kaldırmıyor" ifadelerini kullandı.