Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde bugün son gün. Hükümet ile memurlar anlaşamazsa süreç Hakem Kurulu'na taşınacak. Gün dolmadan ise masadaki yetkili sendika Memur Sen eylem kararı aldı. Buna göre bugün saat 15'de iş bırakma eylemi yapılacak. Saat 17'de de Çalışma Bakanlığı önüne boş cüzdan bırakılacak

Milyonlarca memuru ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmelerinin müzakere bölümü bugün tamamlanıyor.



Gün içinde hükümet ile memurlar arasında bir uzlaşı çıkmazsa konu Hakem Kurulu'na taşınacak. Zam oranlarını Hakem Kurulu belirleyecek.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre, hükümetin tekliflerini reddeden Memur Sen bugün için eylem kararı aldı. Buna göre, saat 15'de iş bırakma, saat 17'de de Çalışma Bakanlığı önüne boş cüzdan koyma eylemleri yapılacak.



1 Ağustos'ta başlayan Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümet ilk teklifini 16 Ağustos'ta sunmuştu. Memura 2020 için yüzde 3 buçuk + 2 buçuk, 2021 yılı için ise yüzde 3+ 2 buçuk önerildi. Ancak bu teklif reddedildi.



Ardından Çalışma Bakanlığı ikinci teklifini gündeme getirdi. İkinci teklifte ise zam oranları 2020 yılı için yüzde 4+4'e, 2021 içinse yüzde 3+3’ yükseltildi.



Görüşmelerdeki yetkili sendika Memur-Sen, bunu da reddetti. Hükümetten üçüncü teklifini bekleyen Memur-Sen bu arada da eylem kararı aldı.



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