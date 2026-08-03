Son dakika: TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon Temmuz ayında bir önceki aya göre aylık yüzde 1,78 artarken, yıllık bazda ise yüzde 31,75 olarak gerçekleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: TÜİK Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı!
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TÜFE’deki değişim; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,90 artış olarak kayıtlara geçti. Böylece yılın ilk 7 aylık enflasyon oranı yüzde 19,86 oldu.

Harcama gruplarında yıllık artışlar ve katkı oranları

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri ve enflasyona olan katkıları şu şekilde gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: Yıllık yüzde 37,53 artış (Yıllık enflasyona katkısı 8,94 yüzde puan)
Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: Yıllık yüzde 40,32 artış (Yıllık enflasyona katkısı 5,21 yüzde puan)
Ulaştırma: Yıllık yüzde 30,83 artış (Yıllık enflasyona katkısı 5,22 yüzde puan)
Aylık bazda en yüksek katkı ulaştırmadan geldi
En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunda aylık değişimler ve katkı oranları ise şöyle oldu:

Ulaştırma: Aylık yüzde 2,59 artış (Aylık enflasyona katkısı 0,44 yüzde puan)
Gıda ve alkolsüz içecekler: Aylık yüzde 1,61 artış (Aylık enflasyona katkısı 0,40 yüzde puan)
Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: Aylık yüzde 2,25 artış (Aylık enflasyona katkısı 0,27 yüzde puan)
Aylık bazda en yüksek artış gösteren harcama grupları ise yüzde 44,18 ile eğitim ve yüzde 43,89 ile sağlık grupları oldu.

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